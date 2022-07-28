Shell оценил чистые затраты от продажи АЗС и завода в России в 83 миллиона долларов

Нефтегазовая компания Shell опубликовала отчет за второй квартал 2022 года, в котором говорится, что чистые расходы от продажи АЗС и завода в России составили 83 млн долл.

Об этом говорится в финансовом отчете Shell.

В Shell заявили, что прекратили все спотовые закупки российской нефти и сжиженного газа, а также продукты нефтепереработки, непосредственно экспортируемые из России.

Shell также сообщила, что до конца 2022 года полностью прекратит долгосрочные покупки нефти из России у третьих лиц, за исключением двух контрактов с небольшими независимыми производителями.

Компания по-прежнему работает над соглашением о выходе из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2″.

Прибыль компании по итогам второго квартала 2022 года выросла с $3,4 млрд до $18 млрд на фоне резкого роста цен на нефть. Скорректированная EBITDA – $23 млрд.

Источник: Экономическая правда