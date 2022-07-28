TotalEnergies сообщила о двукратном росте чистой прибыли

Обновлено: Июль 28, 2022.

TotalEnergies сообщила о двукратном росте чистой прибыли

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies в первом полугодии получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 10,636 миллиарда долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании.

Выручка TotalEnergies в отчетном периоде выросла в полтора раза и составила 143,38 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию составила 4,02 доллара по сравнению с 2,03 доллара годом ранее.

Во втором квартале прибыль компании составила 5,692 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше показателя за прошлый год. Выручка поднялась в 1,5 раза, до 74,774 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию находилась на уровне 2,16 доллара против прибыли в 0,8 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине года составил 2,791 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 0,5% меньше показателя за такой же период прошлого года.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

В России компания владеет 19,4% в «Новатэке», 20% в компании «Ямал СПГ», 10% в компании «Арктик СПГ 2″, 10% в перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, 49% в СП «Тернефтегаз». Также компания владеет 20% в Харьягинском СРП, однако TotalEnergies согласилась передать эту долю «Зарубежнефти».

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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