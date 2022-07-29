Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации

Обновлено: Июль 29, 2022.

Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации

Австрия впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В среду состоялось летнее заседание кабинета министров Австрии.

«Именно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября», — заявил Нехаммер по итогам заседания.

Как говорится в пресс-релизе ведомства канцлера, эти запасы будут доступны для страны «в случае крайней необходимости». Отмечается, что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало «Газпрому».

Нехаммер также отметил, что в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений. В среду Песков указал, что в Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по «Северному потоку» к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у «Газпрома» сузились.

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции «Портовая», вследствие чего поставки по газопроводу «Северный поток» с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. По данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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