Австрия впервые создаст госрезерв газа на случай чрезвычайной ситуации

Австрия впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В среду состоялось летнее заседание кабинета министров Австрии.

«Именно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября», — заявил Нехаммер по итогам заседания.

Как говорится в пресс-релизе ведомства канцлера, эти запасы будут доступны для страны «в случае крайней необходимости». Отмечается, что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало «Газпрому».

Нехаммер также отметил, что в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений. В среду Песков указал, что в Кремле считают неправильным увязывать уровень прокачки газа в Европу по «Северному потоку» к отмене введенных против России санкций ЕС, но из-за этих рестрикций технические возможности для поставок у «Газпрома» сузились.

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции «Портовая», вследствие чего поставки по газопроводу «Северный поток» с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. По данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

Источник: НАНС