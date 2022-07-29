На фоне «газового кризиса» мир может сжечь рекордные объемы угля

Обновлено: Июль 29, 2022.

На фоне «газового кризиса» мир может сжечь рекордные объемы угля

Мировое потребление угля достигнет рекорда 2013 года, поскольку европейские экономики работают над сохранением запасов природного газа и переходят на уголь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Потребление угля в ЕС в текущем году вырастет на 7%, прогнозирует МЭА, ведь страны пытаются накопить газ на зиму, поскольку российские поставки становятся все более неопределенными.

Агентство ожидает, что высокий спрос на уголь сохранится во второй половине года после того, как ряд стран ЕС продлили срок службы угольных электростанций или вновь открыли их, чтобы гарантировать энергоснабжение.

Спрос на уголь растет, несмотря на то, что страны обязались сократить выбросы углекислого газа в ближайшие годы, что потребует ограничения использования наиболее «грязного» ископаемого топлива.

Энергетический сектор внесет наибольший вклад в нынешнее увеличение потребления в ЕС, причем, по оценкам МЭА, спрос на электроэнергию вырастет на 16% в 2022 году.

Потребление угля в Европе также возросло на 14% в прошлом году, поскольку экономика восстановилась после карантина из-за COVID-19, который уменьшит спрос на электроэнергию.

Замедление экономики Китая привело к снижению общего спроса на уголь в этом году, заявило МЭА, добавив, что оно ожидает роста потребления на 0,3% в 2023 году.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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