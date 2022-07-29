Робота енергосистеми України на 28 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 33 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема у Миколаївській – 14,1 тисячам, Запорізькій – 11,1 тисячам, Донецькій області – 4,6 тисячам, Харківській – 2,9 тисячам споживачів.
Газопостачання відновлено 272 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 28 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 745 населених пунктів, загалом близько 660,7 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 426,5 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 29,3 тисяч, Харківській – 29,2 тисяч споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 240,8 тисяч абонентів.
Джерело: КМУ