Украина станет одним из гарантов Европейской энергетической безопасности — Зеленский

Обновлено: Июль 29, 2022.

Украина станет одним из гарантов Европейской энергетической безопасности — Зеленский

Глава государства анонсировал важные политические и дипломатические события, которые запланированы на вторую половину недели.

Украина постепенно станет одним из гарантов европейской энергетической безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам по итогам 154-го дня войны.

«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейский Союз. Несмотря на такую войну мы обеспечили рекордный срок присоединения энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. Наш экспорт позволяет нам не только иметь валютную выручку, но и помогать нашим партнерам выстоять против российского энергетического давления. Постепенно сделаем Украину одним из гарантов Европейской энергетической безопасности за счет нашего внутреннего производства электричества», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал чрезвычайно важные политические и дипломатические события, которые запланированы на вторую половину текущей недели.

«Прежде всего это касается завтрашнего празднования Дня Украинской государственности. Но не только этого. Будут еще события, будут еще новости. Еженедельно усиливаем наше государство, еженедельно делаем вещи, которые сближают нас с Европейским Союзом и еженедельно обеспечиваем дополнительные силы, чтобы противостоять России», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил о текущей работе в направлении санкционной политики против России.

Он напомнил, что сегодня состоялось совместное заседание Международной санкционной группы под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола с участием руководства Верховной Рады и фракций и групп.

«Нарабатываются новые решения, которые увеличат цену для России за войну. В частности, есть инициатива по усилению ответственности на уровне Евросоюза за уклонение от санкций и инициатива по обязательному раскрытию информации о любых деловых контактах, совместном владении корпоративными правами и собственностью с гражданами России», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что санкционная группа Ермака-Макфола будет координировать свою работу с представителями украинского парламента.

Источник: УНІАН

Автор:

(Всего статей: 296)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: