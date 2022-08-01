Інформація щодо роботи енергосистеми України станом на 1 серпня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 5,1 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема, у Харківській області – 2,7 тисячі, Донецькій – 1,8 тисячі, Запорізькій – 500 споживачам, Миколаївській – 100 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 1 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 778 населених пунктів, загалом близько 622,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 378,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – 36,2 тисячі Миколаївській – 32 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 239,4 тисячі абонентів.
Джерело: КМУ