Правительство сохранило льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №839 обнародовано на Правительственном портале.
Документ вносит изменения в постановление от 31 мая 2022 г. №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.
Кроме того, постановление устанавливает норматив с применением коэффициента 0,1 для получения льгот в случае использования газа или электроэнергии для индивидуального отопления.
Согласно документу, газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» обязана продавать производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению, по цене 7420 грн (с НДС) за 1000 кубометров.