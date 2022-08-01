Правительство сохранило льготную цену на газ для обеспечения населения горячей водой

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля продлил действие льготной цены на газ для поставщиков горячей воды до 31 августа 2022 года.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №839 обнародовано на Правительственном портале.

Документ вносит изменения в постановление от 31 мая 2022 г. №637 о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа по поставкам газа производителям тепловой энергии, в соответствии с которыми льготная цена на газ для поставщиков горячей воды будет действовать до 31 августа 2022 года.

Кроме того, постановление устанавливает норматив с применением коэффициента 0,1 для получения льгот в случае использования газа или электроэнергии для индивидуального отопления.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 31 мая 2022 года утвердил постановление, которым обязал компанию «Нафтогаз Трейдинг» поставлять газ для обеспечения централизованной поставки горячей воды по льготной цене до 31 июля этого года.

Согласно документу, газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» обязана продавать производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению, по цене 7420 грн (с НДС) за 1000 кубометров.