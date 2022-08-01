Робота енергосистеми України на 31 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 42,9 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема у Донецькій області – 35,5 тисячам, Харківській – 7,4 тисячам споживачів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 31 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 770 населених пунктів, загалом близько 625,2 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 379,2 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – 39,4 тисячі, Миколаївській – 30,3 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 239,4 тисяч абонентів.