«Укренерго» профінансує створення стратегічного запасу вугілля на 2,5 млрд грн

Обновлено: Август 01, 2022.

«Укренерго» профінансує створення стратегічного запасу вугілля на 2,5 млрд грн

Кабінет міністрів доручив НЕК «Укренерго» профінансувати створення стратегічного запасу вугілля для проходження опалювального сезону 2022/2023 років шляхом надання ДП «Укрвугілля» безвідсоткової позики на 2,5 млрд грн до 1 червня 2023 року.

«НЕК «Укренерго» має надати ДП «Укрвугілля» безвідсоткову позику в 2,5 млрд грн для придбання вугілля за ринковою ціною. «Укрвугілля» своєю чергою необхідно закупити паливо, віддаючи перевагу вугіллю вітчизняного вироблення, і відправити його на зберігання», – йдеться в повідомленні компанії на сайті 29 липня.

Згідно з ним, відповідне рішення було ухвалене постановою Кабміну.

«Укрвугілля» має повернути «Укренерго» позику не пізніше 1 червня 2023 року.

«Під час опалювального сезону 2022/2023 років вугілля реалізовуватиметься теплової генерації за погодженням з Міністерством енергетики. При цьому повинні враховуватися затверджені баланси електроенергії на 2022 та 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля», – пояснили в «Укренерго» принцип дії механізму.

За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, джерело фінансування має визначити національний енергорегулятор НКРЕКП, а перевага надаватиметься вугіллю вітчизняного виробництва.

«Наступний опалювальний сезон буде надскладним. Ми проходитимемо його в умовах війни. Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо, щоб виробляти електроенергію для споживачів», – написав він у своєму Facebook.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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