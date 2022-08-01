«Укренерго» профінансує створення стратегічного запасу вугілля на 2,5 млрд грн

Кабінет міністрів доручив НЕК «Укренерго» профінансувати створення стратегічного запасу вугілля для проходження опалювального сезону 2022/2023 років шляхом надання ДП «Укрвугілля» безвідсоткової позики на 2,5 млрд грн до 1 червня 2023 року.

«НЕК «Укренерго» має надати ДП «Укрвугілля» безвідсоткову позику в 2,5 млрд грн для придбання вугілля за ринковою ціною. «Укрвугілля» своєю чергою необхідно закупити паливо, віддаючи перевагу вугіллю вітчизняного вироблення, і відправити його на зберігання», – йдеться в повідомленні компанії на сайті 29 липня.

Згідно з ним, відповідне рішення було ухвалене постановою Кабміну.

«Укрвугілля» має повернути «Укренерго» позику не пізніше 1 червня 2023 року.

«Під час опалювального сезону 2022/2023 років вугілля реалізовуватиметься теплової генерації за погодженням з Міністерством енергетики. При цьому повинні враховуватися затверджені баланси електроенергії на 2022 та 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля», – пояснили в «Укренерго» принцип дії механізму.

За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, джерело фінансування має визначити національний енергорегулятор НКРЕКП, а перевага надаватиметься вугіллю вітчизняного виробництва.

«Наступний опалювальний сезон буде надскладним. Ми проходитимемо його в умовах війни. Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо, щоб виробляти електроенергію для споживачів», – написав він у своєму Facebook.

Джерело: elektrovesti.net