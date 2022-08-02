Електроенергія: Україна та Європа 25 – 29 липня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 17 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії, з яких 6 – у комерційних секціях, та 11 – у спеціалізованих. Серед ініціаторів були представлені: Енергоатом-Трейдинг, Гарантований покупець, Харківська ТЕЦ-5, оператори розподільчих мереж, постачальники універсальних послуг.

За оглядовий період компанія Енергоатом-Трейдинг ініціювала аукціони відповідно до ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії», де пропонувала базове навантаження з постачанням на серпень. Компанія змогла реалізувати 839 тис. МВт.г. базового навантаження за середньозваженою ціною 2300 грн/МВт.г.

Також минулого тижня ініціював аукціони Гарантований покупець, пропонуючи базове навантаження та блочні позиції денних годин постачання. За їх результатами компанія реалізувала 27,8 тис. МВт.г. базового навантаження за середньозваженою ціною 2202,5 грн/МВт.г., 102,9 тис. МВт.г. блочних позицій денних годин за цінами в діапазоні 2380 – 2382,9 грн/МВт.г. з постачанням у серпні.

Харківська ТЕЦ-5 останнього тижня пропонувала базове навантаження. Реалізувати компанії вдалось 111,6 тис. МВт.г за середньозваженою ціною 2 300 грн/МВт.г. з постачанням на серпень.

Крім того, успішними були аукціони операторів розподільчих мереж, постачальників універсальних послуг тощо.

Подробиці за посиланням: УЕБ