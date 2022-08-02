Електроенергія: Україна та Європа 25 – 29 липня 2022 року

Обновлено: Август 02, 2022.

Електроенергія: Україна та Європа 25 – 29 липня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 17 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії, з яких 6 – у комерційних секціях, та 11 – у спеціалізованих. Серед ініціаторів були представлені: Енергоатом-Трейдинг, Гарантований покупець, Харківська ТЕЦ-5, оператори розподільчих мереж, постачальники універсальних послуг.

За оглядовий період компанія Енергоатом-Трейдинг ініціювала аукціони відповідно до ст. 66 ЗУ «Про ринок електричної енергії», де пропонувала базове навантаження з постачанням на серпень. Компанія змогла реалізувати 839 тис. МВт.г. базового навантаження за середньозваженою ціною 2300 грн/МВт.г.

Також минулого тижня ініціював аукціони Гарантований покупець, пропонуючи базове навантаження та блочні позиції денних годин постачання. За їх результатами компанія реалізувала 27,8 тис. МВт.г. базового навантаження за середньозваженою ціною 2202,5 грн/МВт.г., 102,9 тис. МВт.г. блочних позицій денних годин за цінами в діапазоні 2380 – 2382,9 грн/МВт.г. з постачанням у серпні.

Харківська ТЕЦ-5 останнього тижня пропонувала базове навантаження. Реалізувати компанії вдалось 111,6 тис. МВт.г за середньозваженою ціною 2 300 грн/МВт.г. з постачанням на серпень.

Крім того, успішними були аукціони операторів розподільчих мереж, постачальників універсальних послуг тощо.

Подробиці за посиланням: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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