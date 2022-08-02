Нефть дешевеет

Цены на нефть теряют около 1% в ходе торгов во вторник, продолжая опускаться после резкого снижения по итогам предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 во вторник составляет $99,13 за баррель, что на $0,9 (0,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,99 за баррель, что на $0,9 (0,96%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

Фьючерсы приближаются к уровням, в последний раз зафиксированным в марте, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в Schneider Electric Брайан Суон. «Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии», — добавил он.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов — отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года — 52,8 пункта.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

Источник: НАНС