Рекордно низький приплив води у липні призвів до скорочення на 43% виробітку е/е Дністровською ГЕС – «Укргідроенерго»

Обновлено: Август 02, 2022.

Рекордно низький приплив води у липні призвів до скорочення на 43% виробітку е/е Дністровською ГЕС – «Укргідроенерго»

Рекордне зниження припливу в Дністровському водосховищі призвело до падіння виробітку електроенергії Дністровською ГЕС на 43% і змусило ПрАТ «Укргідроенерго» коригувати торговельну діяльність, передає Енергореформа.

«За останню декаду липня середньодобовий приплив води до Дністровського водосховища зменшився більш ніж утричі порівняно із середніми значеннями за багато років. Мала водність призвела до того, що у липні поточного року виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року», – йдеться у повідомленні компанії на сайті 1 серпня.

Посилаючись на дані Укргідрометцентру, «Укргідроенерго» зазначило, що у липні поточного року було відзначено найменше середнє значення припливу води цього місяця за весь період експлуатації Дністровського водосховища з 1985 року.

«За 28 днів липня приток у Дністровське водосховище дорівнював 64 м3/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості», – уточнили в компанії.

При цьому там зазначили, що «Укргідроенерго» забезпечило у липні екологічні скидання до нижнього б’єфу Дністровського водосховища на рівні не менше 110 куб. м/с, що призвело до потреби коригувати торгову стратегію.

«У зв’язку з природними явищами посухи та маловоддя, компанією було скориговано стратегію торгівлі, оскільки найважливішим є забезпечення санітарного попуску та економія водних ресурсів», – прокоментував ситуацію заступник гендиректора компанії з комерційної діяльності Богдан Сухецький.

Враховуючи довгостроковий прогноз погоди, можна очікувати й надалі збереження низького припливу з тенденцією до зниження, що призведе до зменшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС та подальшого зниження рівнів у Дністровському водосховищі для забезпечення мінімальних екологічних попусків у нижній б’єф згідно з Правилами експлуатації водохранилищ, вважають в «Укргідроенерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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