Россия использует АЭС в качестве военной базы и ведет из нее огонь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российские оккупанты используют Запорожскую атомную электростанцию как «ядерный щит». Зная, что обстреливать АЭС не будут, Россия использует станцию в качестве военной базы, а также из нее ведет огонь по украинским силам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Блинкена после переговоров ООН в Нью-Йорке по нераспространению ядерного оружия.

«Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС», — заявил Блинкен.

По его словам, если ранее РФ прикрывалась «живым щитом» из мирных жителей временно оккупированных территорий, то теперь страна-агрессор пошла дальше и прячется за «ядерным щитом».

Вполне ожидаемо в РФ все обвинения пытаются опровергнуть. Представители страны-агрессора на переговорах по нераспространению ядерного оружия заявили, что их действия на Запорожской АЭС якобы «никоим образом не подрывают ядерную безопасность Украины и не препятствуют нормальной работе атомной электростанции».

Источник: ЗН