Ситуация с газом в Европе переходит от плохого сценария к ужасному — Bank of America

Обновлено: Август 02, 2022.

Ситуация с газом в Европе переходит от плохого сценария к ужасному — Bank of America

Bank of America сообщил, что ситуация с газом в Европе быстро меняется от плохого сценария к еще худшему.

Об этом сообщает Business Insider.

Россия теряет возможность влиять на Европу с помощью газа. Bank of America предупредил, что Кремль может использовать этот фактор для создания кризиса в ближайшее время.

«Газовый рычаг России слабеет, поэтому страна может решить использовать его до того, как потеряет его», — отмечают в банке.

По данным Банка, после снижения мощности газопровода «Северный поток-1″ до 20% накопленных запасов к зимнему периоду может оказаться недостаточно. Поэтому в настоящее время ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса.

Цены на фьючерсы на природный газ на TTF приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час (204 доллара), что недалеко от 300 евро, достигнутых в марте.

«По мере роста пессимизма в отношении поставок из России спотовые и форвардные цены на природный газ в Европе устанавливаются в более высоком диапазоне», — говорится в сообщении Bank of America.

Источник: УНІАН

Автор:

(Всего статей: 304)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: