Ситуация с газом в Европе переходит от плохого сценария к ужасному — Bank of America

Bank of America сообщил, что ситуация с газом в Европе быстро меняется от плохого сценария к еще худшему.

Об этом сообщает Business Insider.

Россия теряет возможность влиять на Европу с помощью газа. Bank of America предупредил, что Кремль может использовать этот фактор для создания кризиса в ближайшее время.

«Газовый рычаг России слабеет, поэтому страна может решить использовать его до того, как потеряет его», — отмечают в банке.

По данным Банка, после снижения мощности газопровода «Северный поток-1″ до 20% накопленных запасов к зимнему периоду может оказаться недостаточно. Поэтому в настоящее время ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса.

Цены на фьючерсы на природный газ на TTF приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час (204 доллара), что недалеко от 300 евро, достигнутых в марте.

«По мере роста пессимизма в отношении поставок из России спотовые и форвардные цены на природный газ в Европе устанавливаются в более высоком диапазоне», — говорится в сообщении Bank of America.

Источник: УНІАН