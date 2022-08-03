Газохранилища в Германии заполнены на 69%.

Газохранилища в Германии сейчас заполнены примерно на 69%.
Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер во вторник, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.
В настоящее время ежедневно к объему газа в хранилище прибавляется 0,4 процентных пункта.
Согласно новому постановлению, газохранилища в Германии должны быть заполнены не менее чем на 75% до 1 сентября. 1 октября у них должно быть 85% заполненности, а 1 ноября – 95%.
Проблемными являются несколько хранилищ, которые ранее находились в руках россиян, в частности, в Нижней Саксонии и в Баварии. Уровень заполнения у них значительно ниже.
Как сообщалось, ряд немецких городов отключают прожекторы на общественных памятниках, а также фонтаны и устанавливают холодный душ в муниципальных бассейнах и спортивных залах на фоне сокращения потребления энергии.
Между тем, во французском правительстве говорят, что могли бы поставлять газ в Германию в ближайшую зиму.
Источник: Европейская правда