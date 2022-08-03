Газохранилища в Германии заполнены на 69%.

Газохранилища в Германии сейчас заполнены примерно на 69%.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер во вторник, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

В настоящее время ежедневно к объему газа в хранилище прибавляется 0,4 процентных пункта.

Согласно новому постановлению, газохранилища в Германии должны быть заполнены не менее чем на 75% до 1 сентября. 1 октября у них должно быть 85% заполненности, а 1 ноября – 95%.

По словам Мюллера, три четверти всех газохранилищ Германии уже заполнены более чем на 80%, а в некоторых случаях даже более чем на 85%.

Проблемными являются несколько хранилищ, которые ранее находились в руках россиян, в частности, в Нижней Саксонии и в Баварии. Уровень заполнения у них значительно ниже.

Как сообщалось, ряд немецких городов отключают прожекторы на общественных памятниках, а также фонтаны и устанавливают холодный душ в муниципальных бассейнах и спортивных залах на фоне сокращения потребления энергии.

Между тем, во французском правительстве говорят, что могли бы поставлять газ в Германию в ближайшую зиму.

Источник: Европейская правда