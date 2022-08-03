Молдова готовит меры на случай серьезного дефицита энергоресурсов

Обновлено: Август 03, 2022.

Молдова готовит меры на случай серьезного дефицита энергоресурсов

В правительстве Молдовы подготовили ориентировочный перечень мер, которые могут быть введены в случае серьезного дефицита энергоносителей.

Как сообщает Newsmaker, пишет «Европейская правда«, об этом сообщили в Мининфраструктуры Молдовы.

Правительство рассматривает три сценария с российским газом – сокращение на 35% от нормального объема, сокращение на 50% или полное прекращение поставок.

При худшем сценарии с ноября возможны отключения небытовых потребителей. Планируется переводить школьников и студентов на онлайн-формат, сокращать график предприятий или переводить на дистанционную работу работников в тех областях, в которых это возможно.

Для многих заведений и домохозяйств предлагают ограничения температуры в отопительный сезон до 19°C и большие ограничения в нерабочее время и выходные. С 11 часов вечера планируют выключать уличные фонари.

Чтобы снизить риск жесткого дефицита, правительство планирует закупать газ у альтернативных поставщиков. По расчетам министерства, благодаря кредиту ЕБРР и всем мерам экономии можно будет покрыть дефицит до января и частично обеспечить потребности в феврале.

Министр инфраструктуры отметил, что, независимо от поставок «Газпрома», правительство будет принимать меры по сокращению потребления газа в Молдове на 15%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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