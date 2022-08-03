В ЮАР начались беспорядки из-за роста цен на энергоресурсы и падения уровня жизни

Обновлено: Август 03, 2022.

В ЮАР начались беспорядки из-за роста цен на энергоресурсы и падения уровня жизни

В Южно-Африканской Республике начались беспорядки в связи с ростом цен на энергоресурсы и падением уровня жизни.

Об этом сообщает телеканал Аl Jazeera.

Власти заявили, что два человека были убиты в результате предполагаемой стрельбы полицией после того, как утром вспыхнули протесты.

«Утверждается, что они были застрелены», — заявила AFP представитель местной муниципальной полиции Келебогиле Тепа.

Позже вечером Тепа сказал, что у входа в сгоревшее здание были найдены еще два тела, в результате чего общее число погибших достигло четырех. Полиция еще не подтвердила, что стало причиной смерти, ведутся расследования.

Подобные протесты регулярно происходят в Южной Африке, которая борется с одними из самых высоких уровней безработицы и преступности в мире. В последние месяцы также участились отключения электроэнергии, поскольку национальная коммунальная компания Eskom борется с большими долгами и забастовкой рабочих.

Последняя волна протестов произошла менее чем через две недели после того, как бывший президент Табо Мбеки предупредил, что в стране может произойти восстание, подобное Арабской весне, вызванное растущим недовольством.

Источник: strana.today

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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