Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Обновлено: Август 03, 2022.

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає загрозливішою, передає Енергореформа.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі.   «Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм. Об’єкти та їхні люди також опинилися під загрозою через минулу окупацію Росією Чорнобильської атомної електростанції та зони відчуження та триваючу окупацію ЗАЕС», – сказав Гросі на Десятій оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заява з якої опублікована на сайті МАГАТЕ.

Він наголосив, що на Запорізькій АЕС ситуація щодня стає все загрозливішою, вчергове вказавши на порушення всіх семи стовпів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Це, серед інших, необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов’язки та мати здатність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв’язку з регулятором та іншими органами. «Поки триває ця війна, бездіяльність є безсовісною. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не будемо звинувачувати стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою», – підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

Разом з тим він зазначив, що «життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ«, якої він добивається протягом двох місяців, на ЗАЕС не стала можливою. «Нам потрібна підтримка кожного, щоб це відбулося. Ми готові», – запевнив Гроссі.

Зі свого боку радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Твіттері у вівторок, коментуючи виступ Гроссі, зазначив, що система світової безпеки МАГАТЕ не працює, закликавши створити нову. «Ця система світової безпеки справді не працює – давайте нову», – написав він.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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