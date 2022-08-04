3 серпня: Ситуація в енергетиці

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У липні «Укрзалізниця» збільшила перевезення нафтопродуктів на 12% — до 542 тис. тонн

НКРЕКП врегулювала постачання біометану в газотранспортну систему

Енергоатом і Westinghouse запускають програму стажування в США для атомників

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Кабінет Міністрів удосконалив процедуру проведення «зелених» аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням європейських стандартів та практик.

Відповідні зміни до постанов уряду № 420 від 23 травня 2018 року та № 1175 від 27 грудня 2019 року прийняті на його засіданні 2 серпня.

Зміни забезпечать прогнозованість ринку відновлюваної енергетики, що дозволить довгостроковому плануванню для інвесторів.

Нинішні та потенційні виробники бачитимуть обсяг ринку, тому зможуть заздалегідь планувати свою діяльність та інвестиції.

Постановою запроваджено графік проведення аукціонів на наступний рік та встановлення індикативних показників квот на 4 роки.

Проведення аукціонів із встановленням максимальної потужності відновлюваної енергетики запобігатиме монополізації галузі та сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, який будує об’єкти невеликої потужності, йдеться у повідомленні.

Постанова передбачає можливість формування додаткових квот у разі інтенсифікації певних сегментів ринку та збільшення запитів з боку інвесторів.

Критично низький рівень води у Дністровському водосховищі впливає на роботу компанії, але попуски води та економія водних ресурсів є пріоритетними. За 28 днів липня цього року приплив до Дністровського водосховища дорівнював 64 м³/с, що становить лише 19% місячної норми та 99% забезпеченості. Це найменше середнє значення припливу води у липні за весь період експлуатації Дністровського водосховища, починаючи з 1985 року.

Компанія Westinghouse Electric і ДП «НАЕК «Енергоатом» оголосили сьогодні про співробітництво, завдяки якому понад 60 українських атомників та студентів старших курсів зможуть пройти стажування та отримати можливості для розвитку. Багаторічна програма з практичного навчання технології установки AP1000® розпочнеться восени 2022 року у головному офісі компанії Westinghouse у Сполучених Штатах. Після завершення курсу навчання, новоспечені технічні спеціалісти з технології AP1000® отримають численні можливості застосувати свої навички інженерної, технічної та технологічної підтримки у проектах нового будівництва блоків за технологією AP1000® в Україні, зокрема в нещодавно заснованому інженерно-технічному центрі Westinghouse у Києві.

Газ

2 серпня прийнято постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем», яка врегульовує питання постачання біометану в мережі. Тож виробники біометану зможуть звернутися до операторів ГТС/ГРС за технічними умовами щодо постачання біометану в мережі.

АТ «Укргазвидобування» запустило в роботу нову дотискну компресорну станцію (ДКС), здатну готувати для передачі в ГТС 16,5% газу, який видобуває компанія на заході України. Нова ДКС допоможе видобувати більше газу, забезпечити надійну роботу всього комплексу з безперебійного постачання палива в опалювальний сезон, а також покращити якість газу.

НАК «Нафтогаз України» направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний Запит про згоду на відстрочку виплат за ними на два роки. У ньому на відміну від первісного запиту пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не лише євробондів-2022, а й євробондів-2024 та євробондів-2026.

Пальне

«Укрзалізниця» у липні 2022 року збільшила перевезення нафтопродуктів порівняно з попереднім місяцем на 12,2% — до 542 тис. тонн.

Міжнародний вимір та санкції

Компанія Baker Hughes, яка входить до так званої «Великої четвірки» нафтосервісних компаній, продає свій російський бізнес і йде з ринку рф.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом