Латвия готовится к экономии энергоресурсов в отопительный сезон

Премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство«) на этой неделе издал резолюцию, обязывающую всех министров и Госканцелярию готовиться к введению мероприятию по экономии энергии в отопительном сезоне.

До 19 августа все министры и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис должны подать Министерству экономики информации о том, какие мероприятия по экономии энергии будут проводить министерства, находящиеся в их подчинении учреждения и общества капитала и каким прогнозируется объем экономии.

Согласно распоряжению Кариньша, министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) должна до 2 сентября обобщить эту информацию и разработать установки, в которых определены общие цели экономии энергии в отопительно сезоне. Проект таких рекомендаций Индриксоне должна будет подать на рассмотрение правительства.

«Россия продолжает брутальную войну в Украине, а также при помощи шантажа, используя энергоресурсы, пытается как ослабить, так и расколость страны ЕС в их поддержке Украины», — заявил Кариньш, уверенный, что России этих целей достичь не удастся, «если мы будем едины и солидарны в преодолении трудностей».

Источник: delfi.lv