Латвия готовится к экономии энергоресурсов в отопительный сезон

Обновлено: Август 04, 2022.

Латвия готовится к экономии энергоресурсов в отопительный сезон

Премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство«) на этой неделе издал резолюцию, обязывающую всех министров и Госканцелярию готовиться к введению мероприятию по экономии энергии в отопительном сезоне.

До 19 августа все министры и директор Госканцелярии Янис Цитсковскис должны подать Министерству экономики информации о том, какие мероприятия по экономии энергии будут проводить министерства, находящиеся в их подчинении учреждения и общества капитала и каким прогнозируется объем экономии.

Согласно распоряжению Кариньша, министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) должна до 2 сентября обобщить эту информацию и разработать установки, в которых определены общие цели экономии энергии в отопительно сезоне. Проект таких рекомендаций Индриксоне должна будет подать на рассмотрение правительства.

«Россия продолжает брутальную войну в Украине, а также при помощи шантажа, используя энергоресурсы, пытается как ослабить, так и расколость страны ЕС в их поддержке Украины», — заявил Кариньш, уверенный, что России этих целей достичь не удастся, «если мы будем едины и солидарны в преодолении трудностей».

Источник: delfi.lv

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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