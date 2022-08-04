Україна накопичила 12 млрд куб м газу в ПСГ і має запаси 1,83 млн тонн вугілля

Україна станом на 3 серпня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) трохи більше 12 млрд куб. м природного газу, передає Енергореформа.
Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів 3 серпня.
У ході селекторної наради про підготовку до опалювального сезону під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля також озвучено, що на складах ТЕС та ТЕЦ накопичено 1,83 млн тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.
«Плановий показник готовності об’єктів до опалювального сезону становить 60%. Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), деяким областям поставлене завдання прискоритися», – зазначено в повідомленні.