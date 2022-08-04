Впервые с середины июля цена нефти Brent опустилась ниже $97

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $97 за баррель впервые с 14 июля.

Причина падения стоимости энергоносителя – договоренность ОПЕК+ с сентября увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Агентство Reuters называет увеличение добычи крошечным ростом, который обеспечит «86 секунд мирового спроса», а также оскорблением президента США Джо Байдена, который во время поездки в Саудовскую Аравию в прошлом месяце пытался убедить лидера ОПЕК в необходимости нарастить производство.

При этом соглашение все же может дать «небольшую передышку потребителям, страдающим от инфляционного давления высоких цен на нефть», пишет Bloomberg.

Источник: strana.today