Денис Шмигаль: Достатня кількість запасів енергоресурсів в опалювальний сезон — ключове завдання всіх відповідальних осіб

Умежах робочої поїздки до Черкаської області Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав одне з енергогенеруючих підприємств «Центренерго».

Глава Уряду наголосив, що до початку опалювального сезону важливо завершити всі поточні ремонтні роботи на підприємстві.

«Ми готуємося до одного з найважчих опалювальних сезонів. Держава робить усі необхідні кроки, щоб ми пройшли його надійно та впевнено. Говоримо з обласною, місцевою владою та громадами про необхідність готуватися до всіх можливих сценаріїв», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що достатня кількість запасів енергоресурсів, зокрема вугілля, — ключове завдання всіх відповідальних осіб. Прем’єр-міністр нагадав, що за планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 млн тонн вугілля. Як повідомив Главі Уряду Міністр енергетики Герман Галущенко, наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Так само відповідають плану нинішні об’єми газу в сховищах — понад 12 млрд кубічних метрів.

«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив Уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, аби стабільно пройти опалювальний сезон», — відзначив Денис Шмигаль.

Джерело: КМУ