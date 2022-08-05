Денис Шмигаль: Достатня кількість запасів енергоресурсів в опалювальний сезон — ключове завдання всіх відповідальних осіб

Обновлено: Август 05, 2022.

Денис Шмигаль: Достатня кількість запасів енергоресурсів в опалювальний сезон — ключове завдання всіх відповідальних осіб

Умежах робочої поїздки до Черкаської області Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав одне з енергогенеруючих підприємств «Центренерго».

Глава Уряду наголосив, що до початку опалювального сезону важливо завершити всі поточні ремонтні роботи на підприємстві.

«Ми готуємося до одного з найважчих опалювальних сезонів. Держава робить усі необхідні кроки, щоб ми пройшли його надійно та впевнено. Говоримо з обласною, місцевою владою та громадами про необхідність готуватися до всіх можливих сценаріїв», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що достатня кількість запасів енергоресурсів, зокрема вугілля, — ключове завдання всіх відповідальних осіб. Прем’єр-міністр нагадав, що за планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 млн тонн вугілля. Як повідомив Главі Уряду Міністр енергетики Герман Галущенко, наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Так само відповідають плану нинішні об’єми газу в сховищах — понад 12 млрд кубічних метрів.

«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив Уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, аби стабільно пройти опалювальний сезон», — відзначив Денис Шмигаль.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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