Переговоры по Иранскому ядерному соглашению породили еще большую неопределенность – Bloomberg

С возобновлением ядерных переговоров в Вене пропасть, разделяющая Иран и США, еще больше углубилась, заявляют дипломаты Европейского Союза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

За последние месяцы появилось по меньшей мере два новых вопроса, связанных с ядерной программой, что увеличило список препятствий на пути к ее реализации до шести-семи, цитирует издание чиновников ЕС, знакомых с ходом возобновившихся в Вене в четверг переговоров.

По их словам, технически эти препятствия могут быть устранены в течение 72 часов – но при принятии политических решений на высоком уровне как в Тегеране, так и в Вашингтоне, хотя обе столицы не демонстрируют желания компромисса.

Отмечается, что перспективы заключения соглашения, которое могло бы облегчить глобальный энергетический кризис, пока не определено. Соглашение 2015 года было разработано для ограничения ядерной деятельности Ирана и одновременно для стимулирования его экономики. Любое возобновление соглашения могло бы дать возможность Ирану, занимающему второе место в мире по запасам природного газа и четвертое – по запасам нефти, увеличить производство и экспорт энергоносителей.

ЕС в течение пятнадцати месяцев выступает посредником в переговорах между специальным посланником США Робертом Мелли и его иранским коллегой Али Багери Кани. Тегеран отказался от прямых переговоров, когда администрация Дональда Трампа в 2018 году расторгла соглашение и снова ввела карательные санкции.

В ответ Иран активизировал свою ядерную деятельность и ограничил международный мониторинг.

Тегеран выдвигает к МАГАТЭ требование прекратить расследование многолетней ядерной деятельности, что явилось одним из ключевых вопросов на переговорах.

В то же время, европейские дипломаты видят возможности для возобновления переговоров. Иран отказался от требования к США отменить санкции против его Корпуса стражей исламской революции и больше не настаивает на гарантиях Вашингтона относительно его последовательности в поддержании соглашения.

Стороны добились прогресса относительно конкретных компенсаций Ирану даже в том случае, если новая администрация США или Конгресс снова откажутся от нее.

«Пространство для дополнительных значительных компромиссов исчерпано, – написал на прошлой неделе глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель в Financial Times. – Сейчас я положил на стол текст, в котором в точных деталях рассматривается как отмена санкций, так и необходимые шаги в ядерной сфере».

Даже если нынешние переговоры снова сорвутся, вряд ли Иранское соглашение будет объявлено мертвым, считают чиновники ЕС. По их словам, это не отвечает интересам одной из сторон, поэтому наиболее вероятным результатом может стать продолжение неопределенности.

Иранское ядерное соглашение было заключено в 2015 году во время президентства Барака Обамы в формате P5+1 (пять постоянных членов СБ ООН, а также Германия с привлечением ЕС).

Тегеран прекратил выполнение ядерного соглашения после того, как США в 2018 году вышли из него и начали оказывать давление на Иран с помощью новых жестких санкций.

Источник: Укринформ