Разведка Британии рассказала, что известно о пребывании войск РФ на Запорожской АЭС

Обновлено: Август 05, 2022.

Разведка Британии рассказала, что известно о пребывании войск РФ на Запорожской АЭС

В разведке Британии рассказывают, что намерения России по Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре остаются неясными, но действия, к которым уже прибегали военные РФ, скорее всего, ставили под угрозу нормальную работу станции.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине от 5 августа.

«После пяти месяцев оккупации намерения РФ по поводу Запорожской АЭС остаются неясными. Однако действия, к которым они уже прибегали, вероятно, навредили безопасности нормальной работы станции», — отмечают в нем.

В частности, российские военные могли работать в зонах рядом с АЭС, в том числе использовать расположенную там артиллерию для ударов по противоположному берегу Днепра.

«Российские силы могли использовать более широкую территорию вокруг АЭС, в том числе близлежащий город Энергодар, для отдыха военных, пользуясь защищенным статусом атомной электростанции, чтобы уменьшить риск ночных ударов ВСУ по военной технике и личному составу.

В обзоре за 4 августа сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

Европейская правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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