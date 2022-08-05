Робота енергосистеми України на 4 серпня 2022 року

Обновлено: Август 05, 2022.

Робота енергосистеми України на 4 серпня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 20,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 16,4 тисячам, Харківській – 3,1 тисячам, Запорізькій – 600 споживачам.

Газопостачання відновлено 1487 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 4 серпня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 765 населених пунктів, загалом близько 618,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 383,5 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,5 тисяч, Харківській – 29,1 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 237,4 тисяч абонентів.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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