Реалізація електричної енергії в липні 2022 року

За результатами, липня 2022 року на УЕБ було проведено 60 аукціонів з купівлі — продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 42 аукціонів в спеціалізованих секціях та 18 за комерційною секцією.

Впродовж, липня було сформовано 177 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за липень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 3,94 млн МВт.год.

Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 463 учасників, що беруть участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.