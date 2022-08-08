Реалізація електричної енергії в липні 2022 року

За результатами, липня 2022 року на УЕБ було проведено 60 аукціонів з купівлі — продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 42 аукціонів в спеціалізованих секціях та 18 за комерційною секцією.

Впродовж, липня було сформовано 177 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за липень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 3,94 млн МВт.год.

Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 463 учасників, що беруть участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.

Станом на 31 липня місячний індекс базового навантаження на серпень становив 2 136,3 грн/МВт.год, при цьому індекс на липень сформувався на рівні 1 952,7 грн/МВт.год.

Українська енергетична біржа продовжує працювати на благо українського енергоринку.

«Незважаючи на поточну складну економічну ситуацію, УЕБ продовжує супроводжувати торговий процес на довоєнному рівні, поступово вдосконалюючи його за окремими напрямками, та зберігає стабільні показники торгівлі. Віримо в перемогу!» — прокоментував підсумки Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.