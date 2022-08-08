Реалізація електричної енергії в липні 2022 року

Обновлено: Август 08, 2022.

Реалізація електричної енергії в липні 2022 року

За результатами, липня 2022 року на УЕБ було проведено 60 аукціонів з купівлі — продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 42 аукціонів в спеціалізованих секціях та 18 за комерційною секцією.
Впродовж, липня було сформовано 177 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за липень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 3,94 млн МВт.год.
Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 463 учасників, що беруть участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.

Станом на 31 липня місячний індекс базового навантаження на серпень становив 2 136,3 грн/МВт.год, при цьому індекс на липень сформувався на рівні 1 952,7 грн/МВт.год.
Українська енергетична біржа продовжує працювати на благо українського енергоринку.
«Незважаючи на поточну складну економічну ситуацію, УЕБ продовжує супроводжувати торговий процес на довоєнному рівні, поступово вдосконалюючи його за окремими напрямками, та зберігає стабільні показники торгівлі. Віримо в перемогу!» — прокоментував підсумки Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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