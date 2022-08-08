«ВОГ Рітейл» має сплатити 108 млн грн штрафу та пені за узгоджені дії на ринку пального

Верховний Суд став на бік Антимонопольного комітету України у справі про антиконкурентні узгоджені дії на ринку пального. 28 липня 2022 року Верховний Суд прийняв рішення у справі № 910/702/17, яким підтвердив позицію Комітету щодо наявності в діях ТОВ «ВОГ Рітейл» антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального з низкою інших суб’єктів господарювання (рішення АМКУ від 28.10.2016 № 480-р).

Таким чином Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ «ВОГ Рітейл» на рішення Господарського суду міста Києва від 06.09.2021 й постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2022 та залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва і постанову Північного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, у 2016 Комітет оштрафував низку найбільших операторів автозаправних станцій країни (серед яких було і ТОВ «ВОГ Рітейл») за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Мова йде про антиконкурентні узгоджені дії під час встановлення роздрібних цін на світлі нафтопродукти. Комітетом було доведено, що компанії узгоджено підтримували на інформаційних табло своїх стаціонарних АЗС подібні роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Зокрема, під час розслідування Антимонопольний комітет проаналізував усі фактори, що впливають на формування вартості пального (наприклад, зміна курсу гривні, податкове навантаження, ціна виробника, логістичні витрати, кількість суб`єктів у ланцюгу поставки від виробника до заправки, їхня структура витрат й ціноутворення тощо) та дійшов висновку, що у всіх відповідачів вони були різними. Однак у підсумку роздрібна ціна у всіх відповідачів протягом досліджуваного періоду демонструвала повну схожість, і змінювалася у всіх майже абсолютно синхронно.

Також Комітет встановив, що учасники узгоджених дій запроваджували «програми лояльності» за яких споживачі не отримували повної інформації щодо реального розміру остаточних роздрібних цін на пальне. Все через застосування ними складних та непрозорих умов проведення акцій й надання знижок.

За вказані порушення АМКУ оштрафував ТОВ «ВОГ Рітейл» на 54 036 332 гривні. Також Комітет зобов’язав компанію впровадити зрозумілі, відкриті та прозорі критерії надання споживачам знижок до роздрібних цін на світлі нафтопродукти, що зазначаються на стелах й застосовувати зрозумілий механізм інформування споживачів щодо фактичних роздрібних цін кожної з марок бензинів і дизельного палива, у тому числі — з урахуванням програм лояльності, проведених акцій та наданих знижок.

Оскільки рішення Верховного Суду є остаточним та не підлягає оскарженню, ТОВ «ВОГ Рітейл» має сплатити до державного бюджету не лише суму штрафу, а й пеню, що нараховувалася усі ці роки та у підсумку зрівнялася з сумою штрафу — 54 036 332 грн.

Нагадаємо, 28 жовтня 2016 року Антимонопольний комітет притягнув до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії компанії операторів найбільших українських мереж автозаправок:

ТОВ «Золотий екватор», ТОВ «ВОГ Рітейл» (обидва – бренд WOG);

ПП «Окко нафтопродукт» (бренд OKKO);

ТОВ «Альянс Холдинг» (бренд Shell);

ПІІ «АМІК Україна» (бренд Lukoil/AMIC);

ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR);

ТОВ «Параллель-М ЛТД» (бренд Parallel).

Станом на зараз уже сплатили накладений Комітетом в рамках справи штрафи та нараховану пеню:

ТОВ «Альянс Холдинг» — 39 711 226 грн та пеню у сумі 100% від розміру штрафу;

ПІІ «АМІК Україна» — 12 529 975 грн та пеню у сумі 100% від розміру штрафу;

ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» — 2 533 812 грн та пеню у сумі 100% від розміру штрафу;

ТОВ «Параллель-М ЛТД» — 1 438 354 грн та пеню у сумі 100% від розміру штрафу.

Водночас ТОВ «Золотий екватор» та ПП «Окко нафтопродукт» далі оскаржують це рішення АМКУ і не сплатили штраф.

Джерело: АМКУ