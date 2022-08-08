Зеленский призвал ЕС ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива рф

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива рф.

Об этом разговоре Владимир Зеленский написал в Twitter. «Поговорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо», — сообщил он.

Шарль Мишель позже рассказал в своем Twitter, что обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС. Он отметил, что сообщения об обстреле вызывают тревогу, а безопасность станции вызывает большую обеспокоенность. Также, по его словам, в разговоре были рассмотрены все направления неизменной политической, военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки ЕС Украины.

5 августа российские оккупанты дважды в день обстреляли территорию Запорожской АЭС. 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Источник: kosatka.media