8 серпня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- Стан готовності об’єктів інфраструктури до опалювального сезону на сьогодні складає майже 60%
- російські військові обстрілюють ЗАЕС, щоб знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України, – Енергоатом
- ЄС рекомендує імпортерам повідомляти про відсутність російської нафти
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- російські військові обстрілюють ЗАЕС, щоб знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України, – Енергоатом
- Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни.
- Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться.
- Завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкта, яким вона була до російського вторгнення.
- Якщо зараз цього не зробити, то росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України.
- Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.
- Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції. І це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища.
- Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа.
- Враховуючи все вищевикладене, Енергоатом вчергове закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити всі можливі заходи для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар.
- росіяни обстріляли Харківську ТЕЦ-3. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено Харківську ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом та гарячою водою майже третину міста, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 5,8 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Харківській області – 2,5 тис., у Донецькій – 1,9 тис., у Запорізькій – 700 споживачам, у Миколаївській – 700 споживачам.
- Знеструмленими залишаються 763 населених пункти, загалом близько 608,95 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 371,9 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,3 тис., Харківській – 30,1 тис. споживачів.
Газ
Без газопостачання понад 235,7 тис. абонентів.
ЖКГ
- Стан готовності об’єктів інфраструктури до опалювального сезону на сьогодні складає майже 60%. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 серпня.
- Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об’єктів теплопостачання – 58%.
- Вже 141 об’єкт теплопостачання відремонтовано.
- Дві ТЕЦ, які зазнали пошкоджень від обстрілів, вже відновлено.
- Створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон.
- На ці потреби Уряд виділив 1,4 млрд грн.
Міжнародний вимір та санкції
- ЄС рекомендує імпортерам повідомляти про відсутність російської нафти. Імпортерам рекомендується включити до договору купівлі-продажу пункт, згідно з яким експортер підтверджує: нафта, що продається, не містить російської сировини, і що в цьому випадку експортер несе договірну відповідальність за будь-які невірні заяви. Також імпортерам сирої нафти і нафтопродуктів до країн Євросоюзу рекомендується вживати всіх заходів для гарантії того, що підсанкційна сировина з росїї не буде імпортувалися. Доводити ж відсутність або наявність у суміші російської нафти можна з допомогою доказів походження нафти, завантаженої на судно чи хімічних аналізів.
- «Євросоюз засуджує воєнні дії росії довкола Запорізької АЕС», – заявив високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
- Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) засудило насильницькі дії на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї. «Вчорашній обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в зв’язку з обстрілами Запорізької АЕС заявив, що росія повинна терміново повернути під контроль нашої держави всі вітчизняні об’єкти атомної енергетики.
- В МЗС Молдови стурбовані останніми обстрілами ЗАЕС. «Глибоко стурбовані нападом на Запорізьку атомну електростанцію. Ми закликаємо надати доступ міжнародних експертів з МАГАТЕ».
- МЗС України рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м. Енергодар 5 серпня 2022 року. Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕС та дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів. «Будь-яка атака на атомну електростанцію – це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції», – наголосив він.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом