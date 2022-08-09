Некоторые европейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти — Bloomberg

Сырую российскую нефть покупают Италия, Испания, Греция, Турция, Болгария и Румыния. Южноевропейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти, нарушая антироссийские санкции Запада.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Поставки российской нефти в порты Италии и Турции глобально выросли, как и в целом в Средиземноморский регион, став самыми высокими с середины июня», – сообщает агентство.

Поставки сырой нефти с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель, тогда как поставки в Турцию были наибольшими за шесть недель. Испания приняла свой первый груз сырой нефти Urals с апреля, причем партия, принадлежащая казахстанской KazTransOil, была доставлена ​​в Бильбао. На прошлой неделе также состоялся первый с февраля груз Urals в Грецию. Болгария же и Румыния нарастили объемы покупки российской нефти до 255 тысяч баррелей в сутки.

«Увеличение потоков в ряд европейских стран перед вступлением в силу санкций демонстрирует трудности, которые будет иметь регион в попытках выйти из-под зависимости от российской нефти. Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они относятся к российскому сорту, доставленному из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре», – комментирует агентство.

Пока показатели отгрузки российской сырой нефти низкие по сравнению с февральскими. Однако четырехнедельные средние поставки выросли до самого высокого уровня за четыре недели на 3,25 миллиона баррелей в день.

Источник: ЗН