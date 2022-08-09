Некоторые европейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти — Bloomberg

Обновлено: Август 09, 2022.

Некоторые европейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти — Bloomberg

Сырую российскую нефть покупают Италия, Испания, Греция, Турция, Болгария и  Румыния. Южноевропейские государства тайком проводят рекордные закупки российской нефти, нарушая антироссийские санкции Запада.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Поставки российской нефти в порты Италии и Турции глобально выросли, как и в целом в Средиземноморский регион, став самыми высокими с середины июня», – сообщает агентство.

Поставки сырой нефти с экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии выросли до максимума за семь недель, тогда как поставки в Турцию были наибольшими за шесть недель. Испания приняла свой первый груз сырой нефти Urals с апреля, причем партия, принадлежащая казахстанской KazTransOil, была доставлена ​​в Бильбао. На прошлой неделе также состоялся первый с февраля груз Urals в Грецию. Болгария же и Румыния нарастили объемы покупки российской нефти до 255 тысяч баррелей в сутки.

 

«Увеличение потоков в ряд европейских стран перед вступлением в силу санкций демонстрирует трудности, которые будет иметь регион в попытках выйти из-под зависимости от российской нефти. Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они относятся к российскому сорту, доставленному из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре», – комментирует агентство.

Пока показатели отгрузки российской сырой нефти низкие по сравнению с февральскими. Однако четырехнедельные средние поставки выросли до самого высокого уровня за четыре недели на 3,25 миллиона баррелей в день.

Источник: ЗН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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