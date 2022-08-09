Украина остановила прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

Обновлено: Август 09, 2022.

АО «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» с 4 августа. По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций Евросоюза (ЕС).

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под санкции ЕС. Против остальной российской нефти страны Европы ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил «РИА Новости», что «Укртранснафта» полностью остановила прокачку по южной ветке «Дружбы» в 6:10 4 августа. Транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. АО «Укртранснафта» оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту»»,— сообщил пресс-секретарь «Транснефти».

Источник: Коммерсант

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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