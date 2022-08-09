Украина остановила прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

АО «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» с 4 августа. По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций Евросоюза (ЕС).

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под санкции ЕС. Против остальной российской нефти страны Европы ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил «РИА Новости», что «Укртранснафта» полностью остановила прокачку по южной ветке «Дружбы» в 6:10 4 августа. Транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. АО «Укртранснафта» оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.

«При осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций. О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту»»,— сообщил пресс-секретарь «Транснефти».

Источник: Коммерсант