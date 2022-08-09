ЗАЕС може перейти в режим блекауту в разі продовження російських обстрілів – глава «Енергоатома»

Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередачі і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту, передає Енергореформа.

Про це повідомив президентНАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі національного телемарафону 8 серпня.

«Поки що становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв’язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов’язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об’єкта», – зазначив Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об’єкті.

«Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту – повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна з точки зору збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки», – наголосив глава «Енергоатома».

Як повідомляла Енергореформа, окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільного пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.