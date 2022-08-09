ЗАЕС може перейти в режим блекауту в разі продовження російських обстрілів – глава «Енергоатома»

Обновлено: Август 09, 2022.

ЗАЕС може перейти в режим блекауту в разі продовження російських обстрілів – глава «Енергоатома»

Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередачі і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту, передає Енергореформа.

Про це повідомив президентНАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі національного телемарафону 8 серпня.

«Поки що становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв’язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов’язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об’єкта», – зазначив Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об’єкті.

«Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту – повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна з точки зору збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки», – наголосив глава «Енергоатома».

Як повідомляла Енергореформа, окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільного пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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