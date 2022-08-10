Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $104,8/барр., на 2023г — до $95,1/барр

Обновлено: Август 10, 2022.

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $104,8/барр., на 2023г — до $95,1/барр

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,78 доллара за баррель с прежних 104,05 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 95,13 доллара за баррель с 93,75 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был ухудшен — до 98,71 доллара за баррель с июльской оценки в 98,79 доллара, на 2023 год прогноз был также понижен — до 89,13 доллара с 89,75 доллара за баррель.

Кроме того, минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 11,86 миллиона, а на следующий год — на 70 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В июле минэнерго понизило прогноз на текущий год на 10 тысяч баррелей в день — до 11,91 миллиона, а на 2023 год — на 200 тысяч баррелей, до 12,77 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в США в 2021 году повышена до 11,25 миллиона баррелей в день с 11,19 миллиона баррелей в день.

Более того, минэнерго США немного понизило прогнозы по спросу на нефть в мире: в 2022 году он может составить 99,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 99,6 миллиона баррелей, а в 2023 году — 101,5 миллиона баррелей против 101,4 миллиона, ожидаемых ранее, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

«Мы прогнозируем, что в течение 2022 года мировое потребление нефти составит в среднем 99,4 миллиона баррелей в сутки, что на 2,1 миллиона больше, чем в 2021 году. Мы ожидаем, что в 2023 году мировое потребление нефти увеличится еще на 2,1 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 101,5 миллиона», — сообщается в докладе.

В июле минэнерго США ожидало, что потребление нефти в 2022 году составит 99,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году — 101,6 миллиона. Таким образом, в этом месяце ведомство понизило прогнозы на 200 и 100 тысяч баррелей соответственно

Кроме того, уточняется, что, по оценкам министерства, в июле текущего года в мире потреблялось 98,8 миллиона баррелей нефти в сутки, что в годовом выражении больше на 0,9 миллиона баррелей.

Источник: swissinfo.ch

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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