НЕК «Укренерго» та польський системний оператор PSE розпочали відновлення роботи потужної лінії електропередачі на західному кордоні України; після включення в роботу лінія зможе забезпечувати передачу потужності 1000 МВт на годину.

Про це 9 серпня на своїй Facebook-сторінці повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми з польським системним оператором PSE розпочали відновлення ще однієї міждержавної лінії електропередачі між Україною та Польщею. Зараз пропускна спроможність мереж для експорту електроенергії між нашими країнами — 215 МВт, а відновлена лінія може дати додатково до 1000 МВт», — написав він.

За прогнозом Кудрицького, лінія має запрацювати на початку наступного року.

«Роботи розпочаті невідкладно і ми працюємо над тим, що вже на початку наступного року відновлена лінія збільшила постачання польським споживачам, а українським виробникам електроенергії — стала надійним джерелом доходу», — написав він.

Джерело: elektrovesti.net