Перерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирана достигнут 3 млн. баррелей в сутки к 2026 году

Совет по оценке целесообразности обязал Министерство нефти Ирана принять необходимые меры для увеличения мощности нефтеперерабатывающих заводов страны, как минимум до трех миллионов баррелей в сутки в рамках Седьмого пятилетнего национального плана развития (2021-2026).

Решение было принято на внеочередном заседании совета во вторник, которое проходило под председательством Садега Амоли-Лариджани и в присутствии секретаря и большинства членов совета, сообщает Shana.

На этом заседании ассамблея продолжила обсуждение и обзор общей политики Седьмого Пятилетнего национального плана развития.

В ассамблее также приняли участие министр нефти Джавад Оджи и его заместители, глава и заместитель главы Организации планирования и бюджета (PBO), глава Экономического комитета парламента, глава Исследовательского центра парламента и глава Департамента окружающей среды.

Решение было принято после того, как участники встречи подчеркнули, что продажи сырой нефти и газа должны быть сокращены, а сырая нефть и газ должны быть переработаны для производства продуктов с большей добавленной стоимостью.

Иран придерживается новых стратегий по строительству большего количества нефтеперерабатывающих заводов по всей стране, поскольку благодаря выгодам страны от нефтяных и газовых ресурсов, развитие нефтеперерабатывающих заводов в Иране намного проще и относительно дешевле, чем в других странах мира, и страна могут сыграть определенную роль в регулировании цен на нефтехимическую продукцию в мире благодаря своей близости к источникам энергии и способности развивать нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее на этой неделе крупные иранские банки подписали меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с отечественными компаниями о предоставлении 17,8 млрд. долларов на строительство крупномасштабного нефтеперерабатывающего завода на юге Ирана.

Меморандумы о взаимопонимании о финансировании нефтеперерабатывающих заводов Morvarid Makran и Shahid Ghasem Soleimani, каждый с общей мощностью переработки 300 000 баррелей в сутки, были подписаны представителями упомянутых организаций в понедельник на церемонии, на которой присутствовали Оджи и президент Ибрагим Раиси.

Источник: НАНС