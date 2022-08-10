Перерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирана достигнут 3 млн. баррелей в сутки к 2026 году

Обновлено: Август 10, 2022.

Перерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирана достигнут 3 млн. баррелей в сутки к 2026 году

Совет по оценке целесообразности обязал Министерство нефти Ирана принять необходимые меры для увеличения мощности нефтеперерабатывающих заводов страны, как минимум до трех миллионов баррелей в сутки  в рамках Седьмого пятилетнего национального плана развития (2021-2026).

Решение было принято на внеочередном заседании совета во вторник, которое проходило под председательством Садега Амоли-Лариджани и в присутствии секретаря и большинства членов совета, сообщает Shana.

На этом заседании ассамблея продолжила обсуждение и обзор общей политики Седьмого Пятилетнего национального плана развития.

В ассамблее также приняли участие министр нефти Джавад Оджи и его заместители, глава и заместитель главы Организации планирования и бюджета (PBO), глава Экономического комитета парламента, глава Исследовательского центра парламента и глава Департамента окружающей среды.

Решение было принято после того, как участники встречи подчеркнули, что продажи сырой нефти и газа должны быть сокращены, а сырая нефть и газ должны быть переработаны для производства продуктов с большей добавленной стоимостью.

Иран придерживается новых стратегий по строительству большего количества нефтеперерабатывающих заводов по всей стране, поскольку благодаря выгодам страны от нефтяных и газовых ресурсов, развитие нефтеперерабатывающих заводов в Иране намного проще и относительно дешевле, чем в других странах мира, и страна могут сыграть определенную роль в регулировании цен на нефтехимическую продукцию в мире благодаря своей близости к источникам энергии и способности развивать нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее на этой неделе крупные иранские банки подписали меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с отечественными компаниями о предоставлении 17,8 млрд. долларов на строительство крупномасштабного нефтеперерабатывающего завода на юге Ирана.

Меморандумы о взаимопонимании о финансировании нефтеперерабатывающих заводов Morvarid Makran и Shahid Ghasem Soleimani, каждый с общей мощностью переработки 300 000 баррелей в сутки, были подписаны представителями упомянутых организаций в понедельник на церемонии, на которой присутствовали Оджи и президент Ибрагим Раиси.

 

Источник: НАНС

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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