Полное эмбарго на российское ископаемое топливо в Европе нужно вводить немедленно – Олег Устенко

Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта нефти, газа и угля удвоились за первые сто дней полномасштабной войны против Украины, поэтому можно констатировать, что действующий режим энергетических санкций Запада в отношении РФ неэффективен и требует немедленного усиления. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в статье для Financial Times.

Он отметил, что принятые Западом санкции охватывают менее 5% довоенного российского экспорта сырой нефти.

«Экспорт сырой нефти, транспортируемой по морю, хоть и снизился с середины июня, остается большим, чем в начале вторжения. В значительной степени это происходит потому, что импорт российской нефти в ЕС и Великобританию все еще разрешен, и он будет оставаться таким по крайней мере до декабря текущего года. Еженедельно около 10-20 миллионов баррелей сырой нефти поступает в Европу из российских портов, а трейдеры превращают так называемое постепенное прекращение поставок в выгодное им безумие», – написал Олег Устенко.

По его словам, в рамках глобальной «сделки по отмыванию» российскую нефть доставляют на зарубежные нефтеперерабатывающие заводы, а затем импортируют в западные страны как бензин. После переработки нефтепродукты могут легально попадать в любые страны без нарушения санкций, даже если есть прямой запрет на импорт нефти.

Продолжение импорта смешанной российской нефти в ближайшие месяцы является значительным риском. И, по мнению советника Президента Украины, эта торговля, вероятно, продлится даже после того, как полный запрет вступит в силу в конце текущего года.

«Это станет возможным благодаря исключениям из правил, позволяющих компаниям импортировать CPC Blend, сырую нефть, которая является смесью казахских и российских продуктов, транспортируемой по трубопроводу Каспийского моря», – отметил Олег Устенко.

«Это вряд ли то эмбарго, которого ожидали… Неспособность ввести настоящее эмбарго на российскую нефть и газ увеличивает доходы Путина и финансирует военные преступления в Украине», – подчеркнул он.

Советник Главы Украинского государства отметил, что в известной степени нынешние высокие цены на энергоносители отражают ожидания трейдеров по усилению ограничений в отношении российской нефти. В то же время он обратил внимание на то, что цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent неуклонно снижались с начала июня – как раз тогда, когда российский экспорт сырой нефти начал сокращаться. Олег Устенко отверг утверждение о том, что текущие цены на нефть являются результатом минимальных ограничений, которые наложили западные правительства на экспорт ископаемого топлива из России.

По его словам, гораздо большая ответственность за рост цен на энергоносители лежит на крупных энергетических компаниях, которые получили огромную прибыль за последние шесть месяцев.

По мнению советника Президента, каждый, кто серьезно настроен на поддержку Украины, должен прекратить финансирование режима Владимира Путина.

«Business as usual служит лишь продолжению войны, которая нанесла ущерб всей мировой экономике. Самое эффективное решение должно предусматривать полное и немедленное эмбарго на российское ископаемое топливо в Европе и быстрое введение в действие предложений G7 по глобальному ограничению цен на российскую нефть», – отметил Олег Устенко.

Источник: president.gov.ua