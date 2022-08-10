Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у липні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 33 торгові сесії у БЕТС, 60 аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За їх результатами реалізовано 3943 тис. МВт-год. електроенергії, 305,69 тис. тонн нафти та газового конденсату, 9,4 тис. тонн нафтопродуктів та скрапленого газу, 676 тис. куб. м природного газу, 40 тис. тонн вугілля. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією та стабільна активність на короткостроковому ринку природного газу. Протягом місяця отримали змогу брати участь у біржових торгах енергоресурсами 14 нових компаній, до аукціонів по електроенергії залучено 8 нових компаній.

У липні УЕБ було проведено значну підготовчу роботу до запуску електронних аукціонів з купівлі-продажу електроенергії за технологією двостороннього безперервного аукціону, а також адаптовано методику визначення цінового коридору для угод з купівлі-продажу природного газу, що формують маржинальні ціни.

Минулого місяця Українською енергетичною біржею було проведено перший благодійний аукціон, на якому було зібрано 350 тис. грн, також у підготовці наступний аукціон, який заплановано на 11 серпня.

«Отримувати доступ до ресурсу за ринковими цінами – вкрай важливо для підтримки економіки України у воєнний час. Консолідація учасників енергетичних ринків на торгах УЕБ забезпечує бізнес доступом до енергоресурсів і зберігає ринкові механізми формування цін», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.