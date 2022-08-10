Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у липні 2022 року

Обновлено: Август 10, 2022.

Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у липні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 33 торгові сесії у БЕТС, 60 аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За їх результатами реалізовано 3943 тис. МВт-год. електроенергії, 305,69 тис. тонн нафти та газового конденсату, 9,4 тис. тонн нафтопродуктів та скрапленого газу, 676 тис. куб. м природного газу, 40 тис. тонн вугілля. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією та стабільна активність на короткостроковому ринку природного газу. Протягом місяця отримали змогу брати участь у біржових торгах енергоресурсами 14 нових компаній, до аукціонів по електроенергії залучено 8 нових компаній.

У липні УЕБ було проведено значну підготовчу роботу до запуску електронних аукціонів з купівлі-продажу електроенергії за технологією двостороннього безперервного аукціону, а також адаптовано методику визначення цінового коридору для угод з купівлі-продажу природного газу, що формують маржинальні ціни.

Минулого місяця Українською енергетичною біржею було проведено перший благодійний аукціон, на якому було зібрано 350 тис. грн, також у підготовці наступний аукціон, який заплановано на 11 серпня.

«Отримувати доступ до ресурсу за ринковими цінами – вкрай важливо для підтримки економіки України у воєнний час. Консолідація учасників енергетичних ринків на торгах УЕБ забезпечує бізнес доступом до енергоресурсів і зберігає ринкові механізми формування цін», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Автор:

(Всего статей: 336)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: