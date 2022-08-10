В Чехии заявили о наличии стратегических запасов нефти

В Чехии есть стратегический запас нефти, которого хватит на 90 дней, заявил глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела на своей странице в Twitter.

«Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны рф или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок как минимум до второй половины августа», — сообщил министр.

Он также добавил, что у республики имеются стратегические запасы топлива, которых должно хватить примерно на 90 дней. По его словам, в настоящее время власти не планируют их активировать.

Источник: kosatka.media