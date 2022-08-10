Венгерская нефтеперерабатывающая компания готова сама платить за транзит нефти через Украину

Венгерский нефтепереработчик MOL начал переговоры о возобновлении транзита нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» и готов сам платить за него.
Об этом говорится в заявлении нефтепереработчика, передает Bloomberg.
В компании отметили, что из-за прекращения транзита российской нефти через Украину поставки топлива в Венгрии будут особенно уязвимы.
«Хотя MOL имеет достаточно запасов на несколько недель, он работает над решением», – добавил нефтепереработчик.
Источник: Экономическая правда