Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше?

Обновлено: Август 11, 2022.

Цены на нефть упали почти на 30% за 2 месяца. Что дальше?

За последние 2 месяца с июня цены на нефть упали, и теперь Brent и WTI торгуются на 20% меньше от своих максимумов, пишет Business Insider.

После резкого взлета с начала конфликта на Украине цены вновь опустились, к радости компаний и водителей во всем мире. Однако аналитики расходятся во мнениях относительно того, что будет дальше: одни предсказывают всплеск цен, а другие ожидают продолжения падения.

Нефть марки WTI, эталон на нефть в США, подешевела на 28% по сравнению с последним максимумом в начале июня и в среду торгуется на уровне около $90 за баррель.

Нефть марки Brent, международный ориентир, упала на 24% по сравнению с июньскими максимумами и торгуется на уровне около $95 за баррель в среду. Она упала более чем на 30% по сравнению с мартовским максимумом около $140.

Основными причинами падения цен на нефть называют опасения рецессии, ситуацию на Украине и снижающийся спрос на нефть.

Во-первых, цены снижаются на опасениях, что крупнейшие мировые экономики столкнутся с рецессией как минимум в следующем году, а когда экономика замедляется, спрос на энергию естественным образом падает.

Фактически и экономика США, и экономика других крупных стран — Великобритании и членов еврозоны — сокращалась два квартала подряд в первой половине года, что говорит о том, что их ожидает жестокая рецессия.

Некоторые аналитики считают, что сила доллара также повлияла на мировой спрос на нефть, что привело к снижению цен, поскольку нефть оценивается в долларах, и скачок доллара в этом году сделал это сырье непомерно дорогим для некоторых покупателей.

Наконец, российская добыча по-прежнему остается устойчивой, в отличие от прогнозов спада в результате санкций против России в конце февраля, что вынудило трейдеров поднять цены на нефть. Однако ожидаемого падения добычи в России не произошло. Россия увеличила продажи нефти в Индию и Китай, а внутренний спрос летом остается высоким. Это означает, что нефти осталось больше, чем ожидалось.

«Рыночный консенсус был слишком пессимистичен в отношении способности России перенаправлять объемы добычи другим покупателям», — заявили в недавней заметке аналитики JPMorgan.

Нельзя забывать и о спросе на нефтепродукты, в частности, бензин. Имеются признаки того, что спрос на нефть не был таким сильным, как многие ожидали, даже в преддверии ожидаемого замедления роста. Например, Управление энергетической информации США заявило в прошлом месяце, что спрос на бензин за неделю, закончившуюся 8 июля, был самым низким за сезон с 1996 года. Цены на нефть снизились и за счет указа президента США Джо Байдена об изъятии нефти из стратегических запасов, направленный на снижение стоимости бензина.

Пока мнения аналитиков разделились, и никто на Уолл-стрит не знает, будут ли цены продолжать падать или расти.

Источник: investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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