У Мінрегіоні обговорили чотири стратегічні документи у сфері термомодернізації

Сьогодні у Міністерстві розвитку громад та територій України за підтримки Офісу підтримки реформ (RST) відбулось громадське обговорення програмних документів у сфері термомодернізації. Йдеться про розроблені Мінрегіоном проекти Довгострокової стратегії термомодернізації будівель до 2050 року та Концепцій державних цільових програм до 2030 року з підтримки термомодернізації будівель, енергетичної модернізації систем централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Відкриваючи захід, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський наголосив, що лише спільними зусиллями держави, представників Енергетичного Співтовариства, проектів технічної підтримки Європейського Союзу та Уряду Німеччини та інших міжнародних партнерів, а також за активної участі громадськості можливо досягти поставленої мети зі скорочення споживання енергоресурсів. Енергоефективні будівлі, теплопостачання, водопостачання — це ті сектори, які здатні значно посилити енергонезалежність України.

«Скорочення споживання енергоресурсів — це ще один внесок в незалежність нашої країни. Адже кошти, які будуть зекономлені завдяки впровадженню енергоефективних заходів в житловому секторі, у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зможемо скерувати зокрема на відбудову країни та підсилення її обороноздатності. Стратегія термомодернізації будівель до 2050 року та три концепції державних цільових програм — це візія того, як ми будемо рухатись в цьому напрямку», — зазначив Василь Лозинський.

Учасниками обговорення стали народні депутати, представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародних та національних партнерів, громад, а також фахівці профільних асоціацій та підприємств, керівники ОСББ, енергоаудитори та енергоменеджери.

Під час заходу, який складався з трьох онлайн-секцій, відбулась презентація проектів та їх детальне обговорення, а також фахова дискусія про інвестиційні перспективи термомодернізації будівель та фінансування програм підвищення енергоефективності систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Зазначимо, затвердження Урядом цих програмних документів передбачено Законами України «Про енергетичну ефективність» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».

Зокрема, Довгострокова стратегія термомодернізації будівель до 2050 року та Концепція державної цільової програми підтримки термомодернізації будівель на період 2022-2030 роки передбачають встановлення мети термомодернізації до 2030, 2040 та 2050 років, визначення стратегічних цілей, пріоритетів та завдань на їх досягнення, зокрема, заходів державного стимулювання.

Концепціями державних цільових програм енергетичної модернізації систем централізованого теплопостачання населених пунктів і систем водопостачання та водовідведення до 2030 року передбачено заходи із модернізації таких систем, що здатні забезпечити зменшення втрат енергії та води на 50 % і більше.

Нагадаємо, що на початку серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 2392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель», який суттєво спрощує процес впровадження енергоефективних заходів в будинках та спорудах та полегшує співпрацю з Фондом енергоефективності. Як зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, цей закон закладає фундамент енергонезалежності, а також економічного розвитку нашої держави.

Відкриваючи захід, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський наголосив, що лише спільними зусиллями держави, представників Енергетичного Співтовариства, проектів технічної підтримки Європейського Союзу та Уряду Німеччини та інших міжнародних партнерів, а також за активної участі громадськості можливо досягти поставленої мети зі скорочення споживання енергоресурсів. Енергоефективні будівлі, теплопостачання, водопостачання — це ті сектори, які здатні значно посилити енергонезалежність України.

«Скорочення споживання енергоресурсів — це ще один внесок в незалежність нашої країни. Адже кошти, які будуть зекономлені завдяки впровадженню енергоефективних заходів в житловому секторі, у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зможемо скерувати зокрема на відбудову країни та підсилення її обороноздатності. Стратегія термомодернізації будівель до 2050 року та три концепції державних цільових програм — це візія того, як ми будемо рухатись в цьому напрямку», — зазначив Василь Лозинський.

Учасниками обговорення стали народні депутати, представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародних та національних партнерів, громад, а також фахівці профільних асоціацій та підприємств, керівники ОСББ, енергоаудитори та енергоменеджери.

Під час заходу, який складався з трьох онлайн-секцій, відбулась презентація проектів та їх детальне обговорення, а також фахова дискусія про інвестиційні перспективи термомодернізації будівель та фінансування програм підвищення енергоефективності систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Зазначимо, затвердження Урядом цих програмних документів передбачено Законами України «Про енергетичну ефективність» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».

Зокрема, Довгострокова стратегія термомодернізації будівель до 2050 року та Концепція державної цільової програми підтримки термомодернізації будівель на період 2022-2030 роки передбачають встановлення мети термомодернізації до 2030, 2040 та 2050 років, визначення стратегічних цілей, пріоритетів та завдань на їх досягнення, зокрема, заходів державного стимулювання.

Концепціями державних цільових програм енергетичної модернізації систем централізованого теплопостачання населених пунктів і систем водопостачання та водовідведення до 2030 року передбачено заходи із модернізації таких систем, що здатні забезпечити зменшення втрат енергії та води на 50 % і більше.

Нагадаємо, що на початку серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 2392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель», який суттєво спрощує процес впровадження енергоефективних заходів в будинках та спорудах та полегшує співпрацю з Фондом енергоефективності. Як зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, цей закон закладає фундамент енергонезалежності, а також економічного розвитку нашої держави.