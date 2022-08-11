В Іспанії запустили найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Обновлено: Август 11, 2022.

В Іспанії запустили найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Компанія Iberdrola SA запустила найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході Іспанії — країна нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоб скоротити залежність від викопного палива.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що електроенергія в Іспанії торгується майже втричі дорожче, ніж середній сезонний показник за 5 років, оскільки скорочення поставок російського газу призводять до зростання вартості палива, пише агентство.

Як одна з найбільш сонячних країн Європи, Іспанія робить ставку на збільшення виробництва сонячної енергії, щоб зменшити залежність від нестабільних товарних ринків, водночас допомагаючи очистити енергетичний баланс.

Як розповіли в компанії, станція в регіоні Естремадура, що включає близько 1,5 млн сонячних панелей, вироблятиме достатньо електроенергії для постачання у понад 334 тис будинків.

Зазначається, щ сонячна електростанція уже підключена до мережі і поступово нарощуватиме виробництво, доки не запрацює на повну потужність протягом наступних чотирьох тижнів.

«Ця одна станція навряд чи вплине на ціни на електроенергію», — сказав аналітик дослідницької компанії BloombergNEF Кесавартіній Саварімутху.

«Але якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть», — додв він.

До кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, порівняно з приблизно 47% минулого року.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

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