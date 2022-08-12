Олексій Чернишов: Готовність до опалювального періоду — це оцінка спільної, злагодженої, послідовної роботи

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов провів 5 засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022/23 років.

«Уже середина серпня, входимо у завершальну частину підготовки до опалювального сезону. Готовність до опалювального періоду – це оцінка нашої з вами спільної, злагодженої, послідовної роботи. Уряд забезпечив фінансову спроможність та цінову стабільність. На цьому засіданні Штабу ключове питання порядку денного — баланс енергоресурсів», — заявив Олексій Чернишов.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко окреслив своє бачення ситуації з накопичення енергоресурсів.

«Один із ключових аспектів підготовки до осінньо-зимового періоду — це накопичення енергоресурсів. Наше завдання сформувати достатній обʼєм газу для сталого проходження опалювального сезону», — зазначив Юрій Вітренко.

Станом на 11 серпня внаслідок збройної агресії росії на території України уражені 327 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 316 котельних (304 пошкоджено та 12 зруйновано), 10 ТЕЦ (6 пошкоджено і 4 зруйновано) та 1 ТЕС. Вже відновлено 158 об’єктів теплопостачання (156 котельних та 2 ТЕЦ у м. Миколаїв та м. Суми), або 48,3% від загальної кількості уражених об’єктів.

Також на Штабі ОЗП заслухали стан фінансування з резервного фонду державного бюджету відбудови зруйнованих об’єктів централізованого теплопостачання в м. Охтирка Сумської області, у м. Кременчук Полтавської області та у м. Чернігові, а також забезпечення проведення платежів, спрямованих на заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду (пальне, обладнання, альтернативні види палива).

«Газ — це зброя. Чим більше у нас цієї зброї, тим краще для нашої енергосистеми. Ми повинні забезпечити себе резервом енергоресурсів, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій», — резюмував Олексій Чернишов.

Нагадаємо, на четвертому засіданні Штабу ОЗП Олексій Чернишов повідомив, що більше половини інфраструктури підготовано до опалювального сезону, а також наголосив, що ретельна підготовка до опалювального сезону — це частина оборони держави.

Джерело: КМУ