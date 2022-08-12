Україна підтвердила відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба»

Україна відновила транспортування російської нафта по південній ділянці нафтопроводу «Дружба» в напрямку Словаччини та Угорщини.

Про це йдеться в заяві «Нафтогазу».

«4 серпня АТ «Укртранснафта» вимушено зупинило транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу «Дружба» у зв’язку з несплатою ПАТ «Транснафта» авансового платежу за транспортування нафти», — йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що отримали оплату за транзит російської нафти від угорської нафтової компанії MOL і 10 серпня Україна відновила транспортування нафти по українській ділянці нафтопроводу.

При цьому «Укртранснафта» не отримала інформації про оплату транзиту нафти по Чехії.

«Укртранснафта не отримала офіційного листа від «Транснафти» про те, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу «Дружба» в цій країні», – повідомили в компанії.

Джерело: УНІАН