12 серпня: Ситуація в енергетиці

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Інвестори підтримали пропозицію НЕК «Укренерго» змінити певні умови «зелених» єврооблігацій сталого розвитку
Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької АЕС
Будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС чи іншим ядерним об’єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків, – Генсек ООН
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- 12 серпня 2022 року відбулося засідання балансової комісії за підсумками роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» у першому півріччі поточного року. Роботу всіх відокремлених підрозділів компанії оцінили задовільно. Комісія відзначила, що з початку 2022-го Енергоатом продовжував ефективно реалізовувати свої стратегічні цілі та зберігав лідерські позиції в електроенергетичній галузі держави.
- Інвестори підтримали пропозицію НЕК «Укренерго» змінити певні умови «зелених» єврооблігацій сталого розвитку, які випустила компанія. Дата погашення облігацій відкладається на 24 місяці — до 9 листопада 2028 року, а купонні виплати за облігаціями відтерміновуються на 24 місяці, починаючи з дати наступного купонного платежу (листопад 2022 року). Відсотки за купонною ставкою 6,875% будуть продовжувати нараховуватися на відстрочені купонні платежі. Водночас «Укренерго» зберігає всі свої зобов’язання, пов’язані з цілями «зеленого» та сталого розвитку. Цей крок розширює можливості компанії для збереження ліквідності та надає додатковий ресурс для підготовки до наступного опалювального сезону.
- МАГАТЕ з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ повідомило про відновлення резервної лінії живлення окупованої російськими військами Запорізької АЕС.
- Кабінет Міністрів України переобрав у повному складі наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго» терміном на один рік. Кадрові зміни затверджено розпорядженням уряду № 696-р від 15 липня. Незалежними членами переобрані Стівен Уолш, Валентин Гвоздій, Наталія Микольська та Олег Терлецький, а представниками держави – Василь Шкураков та Віталій Кушніров.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 12,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Дніпропетровській області – 3,8 тисячі, у Донецькій – 3,7 тисячі, у Харківській – 2,6 тисячі, у Запорізькій – 1,6 тисячі, у Миколаївській – 900 споживачам.
- Знеструмленими залишаються 787 населених пунктів, загалом близько 616 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 378,3 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 31 тисяча, Харківській – 30,8 тисячі споживачів. Без газопостачання – близько 235,9 тисячі абонентів.
Газ
Газопостачання відновлено 923 абонентам.
Пальне
Україна відновила транспортування російської нафта по південній ділянці нафтопроводу «Дружба» в напрямку Словаччини та Угорщини.
Міжнародний вимір та санкції
- Міністр енергетики України Герман Галущенко про засідання Радбезу ООН: план росії щодо легітимізації її військ на ЗАЕС провалився. Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння росії, що прагне змінити світовий порядок.
- Будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС чи іншим ядерним об’єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків, – Генсек ООН. «Я закликаю всіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум, не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку та захищеність найбільшої в Європі атомної станції», – зазначається у повідомленні.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та Генсека ООН Антоніу Гуттеріша відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію під керівництвом Міжнародного агентства з ядерної енергії та за участі військових експертів Організації Об’єднаних Націй для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення станції.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом