12 серпня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Август 15, 2022.

12 серпня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Інвестори підтримали пропозицію НЕК «Укренерго» змінити певні умови «зелених» єврооблігацій сталого розвитку

 Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької АЕС

 Будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС чи іншим ядерним об’єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків, – Генсек ООН 

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • 12 серпня 2022 року відбулося засідання балансової комісії за підсумками роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» у першому півріччі поточного року. Роботу всіх відокремлених підрозділів компанії оцінили задовільно. Комісія відзначила, що з початку 2022-го Енергоатом продовжував ефективно реалізовувати свої стратегічні цілі та зберігав лідерські позиції в електроенергетичній галузі держави.
  • Інвестори підтримали пропозицію НЕК «Укренерго» змінити певні умови «зелених» єврооблігацій сталого розвитку, які випустила компанія. Дата погашення облігацій відкладається на 24 місяці — до 9 листопада 2028 року, а купонні виплати за облігаціями відтерміновуються на 24 місяці, починаючи з дати наступного купонного платежу (листопад 2022 року). Відсотки за купонною ставкою 6,875% будуть продовжувати нараховуватися на відстрочені купонні платежі. Водночас «Укренерго» зберігає всі свої зобов’язання, пов’язані з цілями «зеленого» та сталого розвитку. Цей крок розширює можливості компанії для збереження ліквідності та надає додатковий ресурс для підготовки до наступного опалювального сезону.
  • МАГАТЕ з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ повідомило про відновлення резервної лінії живлення окупованої російськими військами Запорізької АЕС.
  • Кабінет Міністрів України переобрав у повному складі наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго» терміном на один рік. Кадрові зміни затверджено розпорядженням уряду № 696-р від 15 липня. Незалежними членами переобрані Стівен Уолш, Валентин Гвоздій, Наталія Микольська та Олег Терлецький, а представниками держави – Василь Шкураков та Віталій Кушніров.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 12,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Дніпропетровській області – 3,8 тисячі, у Донецькій – 3,7 тисячі, у Харківській – 2,6 тисячі, у Запорізькій – 1,6 тисячі, у Миколаївській – 900 споживачам.
  • Знеструмленими залишаються 787 населених пунктів, загалом близько 616 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 378,3 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 31 тисяча, Харківській – 30,8 тисячі споживачів. Без газопостачання – близько 235,9 тисячі абонентів.

Газ

Газопостачання відновлено 923 абонентам.

 Пальне

Україна відновила транспортування російської нафта по південній ділянці нафтопроводу «Дружба» в напрямку Словаччини та Угорщини.

Міжнародний вимір та санкції

  • Міністр енергетики України Герман Галущенко про засідання Радбезу ООН: план росії щодо легітимізації її військ на ЗАЕС провалився. Засідання Радбезу ООН вчергове підтвердило, наскільки важливою є солідарність для протистояння росії, що прагне змінити світовий порядок.
  • Будь-яка потенційна шкода Запорізькій АЕС чи іншим ядерним об’єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків, – Генсек ООН. «Я закликаю всіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум, не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку та захищеність найбільшої в Європі атомної станції», – зазначається у повідомленні.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та Генсека ООН Антоніу Гуттеріша відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію під керівництвом Міжнародного агентства з ядерної енергії та за участі військових експертів Організації Об’єднаних Націй для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення станції.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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