Цены на нефть достигли $96 за баррель

Обновлено: Август 15, 2022.

Цены на нефть достигли $96 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 96 долларов за баррель в понедельник. Сохраняющиеся опасения по поводу замедления мировой экономики повлияли на прогнозы спроса на нефть в сторону его снижения.

Рост промышленного производства в крупнейшем импортере нефти Китае не оправдал ожиданий, что усугубило опасения по поводу дальнейших ограничений Covid в крупных городах и проблем с недвижимостью.

Тем не менее ожидания спроса неоднозначны: МЭА повысило свой прогноз в значительной степени из-за перехода с газа на нефть для производства электроэнергии, в то время как ОПЕК ожидает снижения спроса и придерживается осторожного подхода к увеличению предложения нефтяного сырья.

Между тем, надежды на увеличение поставок из Ирана появились после того, как государственная компания IRNA заявила, что может принять предложение ЕС о возобновлении иранской ядерной сделки. Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что государственная компания готова увеличить добычу сырой нефти до максимальной мощности в 12 миллионов баррелей в день, если правительство Саудовской Аравии прикажет ей это сделать.

По материалам: tradingeconomics

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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