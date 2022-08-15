Цены на нефть достигли $96 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 96 долларов за баррель в понедельник. Сохраняющиеся опасения по поводу замедления мировой экономики повлияли на прогнозы спроса на нефть в сторону его снижения.

Рост промышленного производства в крупнейшем импортере нефти Китае не оправдал ожиданий, что усугубило опасения по поводу дальнейших ограничений Covid в крупных городах и проблем с недвижимостью.

Тем не менее ожидания спроса неоднозначны: МЭА повысило свой прогноз в значительной степени из-за перехода с газа на нефть для производства электроэнергии, в то время как ОПЕК ожидает снижения спроса и придерживается осторожного подхода к увеличению предложения нефтяного сырья.

Между тем, надежды на увеличение поставок из Ирана появились после того, как государственная компания IRNA заявила, что может принять предложение ЕС о возобновлении иранской ядерной сделки. Глава Saudi Aramco Амин Насер заявил в воскресенье, что государственная компания готова увеличить добычу сырой нефти до максимальной мощности в 12 миллионов баррелей в день, если правительство Саудовской Аравии прикажет ей это сделать.

По материалам: tradingeconomics