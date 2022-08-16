15 серпня: Ситуація в енергетиці

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Уряд вніс до Верховної Ради законопроект про часткове відновлення акцизу на пальне – EUR100 за 1000 л
Парламент звернувся до світової спільноти із закликом засудити акт ядерного тероризму, який росія здійснює на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі
«Чернігівгаз» видало технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу
Стабільність інфраструктури
Газ
- АТ «Чернігівгаз», видало технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу компанії ТОВ «Галс Агро» у Чернігівській області. Потужність першої черги будівництва, яка буде завершена до кінця поточного року, становитиме 330 куб. м біометану за годину. Перша черга будівництва газових мереж передбачає спорудження газопроводу завдовжки 800 м, який дозволить «Галс Агро» передавати до газорозподільних мереж (ГРС) 330 куб. м біометану на годину у зимовий період. Передбачається, що підключення відбудеться до кінця 2022 року.
Пальне
Кабінет Міністрів України підтримав законопроект про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення «довоєнних» ставок акцизу на паливо. Мінінфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні EUR100/1000 л. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили EUR213,5 та EUR139,5 відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше.
Міжнародний вимір та санкції
- Верховна Рада України ухвалила Постанову № 7667 про звернення до ООН, ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав – членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар. Постанову підтримав 301 народний депутат України. Крім того, українські парламентарі закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації «Росатом», підприємств та організацій, що входять до її складу. А також проти фізичних осіб рф, які є керівниками «Росатома» та відповідають за реалізацію політики рф стосовно України.
- «Вторгнення росії та її подальша присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій», – спільна заява 42 країн та ЄС. «Неспровокована та невиправдана загарбницька війна російської федерації проти України, суверенної держави, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН», – йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та 42 країн, опублікованій на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.
Джерело: КМУ